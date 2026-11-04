El fenómeno climatológico “Súper Niño”: ¿Qué pasa con la presa Roggero y el Lago San Francisco?

El fin de semana, a través de un comunicado de prensa, el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) anunció que en los próximos días comenzarán los trabajos para disminuir la cota del Lago San Francisco de los 18,68 metros sobre el nivel del mar a 17,25 metros. Esta medida tiene el objetivo de optimizar el reservorio de agua ante la posibilidad de fuertes lluvias. Desde el organismo autárquico desmintieron el vaciamiento total del lago.

¿Cómo se están desarrollando las tareas que se anunciaron en octubre del 2024? Además de la planta de AYSA que arroja efluentes cloacales sin tratamiento, habría unas 300 empresas contaminantes a los largo del Río Reconquista. Ya estaría detectadas.

¿Ante el fenómeno climatológico “Súper Niño” hay riesgo de colapso de la presa?

Las respuestas las brinda Daniel Larrache, presidente del COMIREC