Agenda de noviembre en la Biblioteca de Naturaleza Giordano Padoani

Un espacio de entrada libre y gratuita con propuestas de escritura, poesía, lectura, ciencia, cine y educación ambiental en la Reserva Municipal Los Robles

El Municipio de Moreno presenta las actividades de la agenda cultural de noviembre de la Biblioteca de Naturaleza “Giordano Padoani”, ubicada dentro de la Reserva Municipal Los Robles, en Benito Juárez y Alberto Williams, La Reja, que forma parte del Distrito Ecológico Roggero (DER).

La propuesta reúne talleres de escritura y poesía, actividades de lectura, encuentros científicos, proyecciones y propuestas de educación ambiental.

El sábado 7, de 15 a 17 horas, se realizará el 5° encuentro del taller de escritura y lectura de poesías “En Una Ocasión Tan Ruda”, bajo el eje “Poesía de los 90s – Objetivismo”.

La actividad está destinada a mayores de 15 años, requiere inscripción previa por WhatsApp y cuenta con cupos limitados.

En tanto, el domingo 8, de 15:30 a 17:30 horas, tendrá lugar “Cuentos Biblio”, una propuesta de lectura de cuentos infantiles y realización de intervenciones artísticas.

La actividad es apta para todo público.El sábado 14, de 15 a 17 horas, se desarrollará el 6° encuentro de “En Una Ocasión Tan Ruda”, dedicado a la “Poesía de los 2000: Belleza y Felicidad”.

El taller está destinado a mayores de 15 años, con inscripción previa por WhatsApp y cupos limitados.Por su parte, el domingo 15, de 15 a 17 horas, se realizará “Ciencia en la Biblio – Encuentro de Astronomía”.

La propuesta invita a conocer el mundo del cosmos y experimentar fenómenos relacionados con el Sol y la Luna.

La actividad estará a cargo del profesor Adrián Genez.Siguiendo con el cronograma, el sábado 21, de 15 a 17 horas, tendrá lugar el 7° encuentro de “En Una Ocasión Tan Ruda – Taller de escritura de poesías”, bajo el eje “Paisajes familiares”.

El domingo 22, de 15 a 17 horas, se llevará a cabo “Ciencia en la Biblio – ¿Y si viajamos a conocer la Luna?”.

Durante la actividad se explorarán sus principales características, sus movimientos y fases mediante experiencias de observación.

La propuesta estará a cargo del profesor Adrián Genez.El lunes 23, de 15 a 17 horas, se realizará una nueva edición de “Cine bajo el Roble”, con la proyección de “Lago Escondido, Soberanía en juego”.

AEl documental recorre la experiencia de un grupo de militantes que, desde distintos rincones de Argentina, marcha por las montañas de la Patagonia en defensa del Lago Escondido.

El debate será moderado por El Flaco Bellido, combatiente de Malvinas y miembro de la columna de montaña Juana Azurduy.

El sábado 28, de 15:30 a 17:30 horas, se desarrollará el 8° encuentro de “En Una Ocasión Tan Ruda – Taller de escritura y lectura de poesías”, bajo el eje “Poemas sobre la patria”.

Finalmente, el domingo 29, a las 15 horas, se realizará “Eco-Papel: Laboratorio de Reciclaje”, un taller de elaboración de papel reciclado con una duración de 120 minutos.

De esta manera, el Gobierno local promueve propuestas culturales, educativas, científicas y ambientales para la comunidad, en un espacio que integra la lectura, la escritura, el aprendizaje y la naturaleza.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno