Nueva modalidad online para la habilitación de comercios

Se obtendrá de manera provisoria en un plazo de 48 horas

El Municipio de Moreno permite realizar de manera gratuita y virtual el trámite de habilitación municipal para comercios y emprendimientos, a través de una plataforma digital en la que se puede gestionar el proceso de forma sencilla, sin necesidad de concurrir a una dependencia municipal.

Las personas interesadas deben ingresar a moreno.gob.ar, seleccionar la sección “Trámites” y luego la opción “Habilitaciones”.

Allí deben registrarse e ingresar con su usuario y contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, deben seleccionar “Nuevo trámite” y elegir el tipo de habilitación que desean solicitar. Mirá el siguiente video y enterate cómo hacerlo:

https://www.instagram.com/reel/DfSIJEMhF1y/?srtk=MWRsdDA2dXF5c3o5Yw==

El siguiente paso consiste en completar los datos del comercio, entre ellos el nombre, la descripción, la partida municipal, la dirección, el rubro y la información correspondiente al terreno.

Luego, se debe cargar la documentación del solicitante, como el DNI y la inscripción en ARCA.

Una vez presentada la solicitud, el trámite queda en proceso de aprobación.

Si la documentación es correcta, el proceso administrativo se completa en un plazo de 48 horas y permite obtener la habilitación provisoria.

Ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con el área de Habilitaciones por WhatsApp al 11 2857-9488 o por correo electrónico a ventanillaunica@moreno.gov.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno