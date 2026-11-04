Robaron un auto en Ituzaingó y se tirotearon con la Policía: dos efectivos resultaron heridos

Tres hombres fueron detenidos en Ituzaingó luego de protagonizar un enfrentamiento armado con efectivos policiales, tras robarle el vehículo a una mujer.

Durante el operativo, dos policías y dos de los sospechosos sufrieron heridas de bala, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

El hecho comenzó en la intersección de 26 de Abril y Balbastro, donde los acusados, que se movilizaban en un Peugeot 206, interceptaron a una mujer y la amenazaron con armas de fuego para sustraerle su automóvil, un Chery gris.

Tras recibir el alerta del 911, la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizar a los sospechosos. Durante la búsqueda, se determinó que el Peugeot 206 utilizado por los delincuentes tenía un pedido de secuestro activo.

Los efectivos lograron ubicarlos en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Agustín García.

Al advertir la presencia policial, los tres hombres descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los uniformados.

Los policías repelieron la agresión y finalmente detuvieron a los sospechosos en el otro extremo de la traza. Dos de ellos presentaban heridas de arma de fuego, mientras que el tercero resultó ileso.

En tanto, dos efectivos también sufrieron lesiones de bala y quedaron fuera de peligro.

La causa fue caratulada como robo agravado de automotor, uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, resistencia y atentado contra la autoridad y lesiones al personal policial.