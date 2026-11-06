El gobernador Kicillof presentó el operativo por la visita del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV: queremos darle la bienvenida, agradecer su visita y transmitirle el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibirá todo el pueblo bonaerense”, afirmó este miércoles el gobernador Axel Kicillof al presentar el operativo por la visita del Papa León XIV. Fue en el Museo de Bellas Artes de Luján, junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Leonardo Boto.

En ese marco, Kicillof afirmó: «No se trata de una visita más, es un hecho histórico y un acontecimiento de enorme significado espiritual, humano y social.

En este contexto tan complejo que atraviesa el país y el mundo, dominado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia, la palabra de León XIV adquiere un valor extraordinario”.

“Frente al individualismo, su voz de enorme potencia nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables», añadió.

“Para los argentinos esta visita tiene además un significado muy especial: León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”, sostuvo el Gobernador, y señaló:

“Francisco no pudo regresar a la Argentina, pero estamos seguros de que en estos días sus luchas, su recuerdo y su mensaje van a estar más vivos que nunca”.

El Gobierno provincial desplegará dos dispositivos especiales para las visitas del Papa León XIV a Claypole y Luján, con un importante operativo sanitario, de seguridad y asistencia para garantizar el cuidado de los fieles.

En total, contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro de campaña y dos helicópteros sanitarios.

Por su parte, el arzobispo Scheinig remarcó: “La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones”.

“Traigan a Luján el corazón cargado de peticiones y disfruten de este encuentro histórico donde la Virgen, el Papa y el pueblo creyente serán los protagonistas”, señaló.

En materia de seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros y se dispondrá de más de 10.000 voluntarios.

Además, el dispositivo incluirá más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para transmitir en vivo las actividades.

Toda la información sobre el operativo podrá consultarse y descargarse desde la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar

En tanto, Alonso sostuvo: «Junto con distintas áreas del gabinete provincial estamos planificando un operativo que va a reunir a alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios”.

“El objetivo central es acompañar y asistir a los fieles para que puedan participar de esta jornada con todas las condiciones de seguridad y atención necesarias”, agregó.

“Esta jornada va a quedar en la historia de Luján y de la provincia de Buenos Aires: vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad.

Trabajamos mucho para garantizar el acceso, facilitar la participación en la misa y brindar la mejor experiencia posible para todos y todas”, subrayó Boto.

Por último, Kicillof afirmó: “Estamos preparados para que aquí en Luján haya una inmensa movilización popular. La mejor manera de recibir a León XIV es escucharlo con atención, con respeto y con la voluntad de convertir sus mensajes en acciones concretas.

Esperamos que su presencia sea un recuerdo emocionante y, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y que queremos construir”.

“Queremos darle las gracias por venir, por su compromiso y por recordarnos que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Transporte, Martín Marinucci; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro; su par de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, Jerónimo Nahuel Chaparro; el secretario de Protección Ciudadana de Luján, Daniel Domínguez; el rector del Santuario Basílica Nuestra Señora de Luján, Padre Lucas Javier García.

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