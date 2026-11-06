Ya se puede consultar el padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo hacer reclamos

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para los comicios nacionales del próximo año.

Los ciudadanos podrán verificar sus datos y solicitar correcciones u otras modificaciones hasta el 30 de noviembre.

Para consultar si figuran en el Registro Nacional de Electores, los interesados deben ingresar al sitio oficial «www.padron.gob.ar» (https://www.padron.gob.ar) y completar el número de DNI, el género y el distrito electoral correspondiente al domicilio registrado.

En esta instancia, el padrón provisorio no muestra la dirección de los electores.

La información disponible incluye el nombre y apellido, además de la sección y el circuito electoral asignados.

También permite que quienes votarán por primera vez comprueben si ya fueron incorporados al registro.

El período para presentar consultas y reclamos estará abierto hasta el 30 de noviembre.

Por eso, la Cámara Nacional Electoral recomendó revisar los datos con anticipación para detectar posibles errores u omisiones y solicitar las correcciones necesarias dentro del plazo establecido.Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 24 de octubre de 2027.

En esa jornada se elegirán presidente y vicepresidente para el período 2027-2031 y se renovarán 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.