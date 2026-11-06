Política

Ya se puede consultar el padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo hacer reclamos

Posted on by rodrigos
06
Nov

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para los comicios nacionales del próximo año.

Los ciudadanos podrán verificar sus datos y solicitar correcciones u otras modificaciones hasta el 30 de noviembre.

Para consultar si figuran en el Registro Nacional de Electores, los interesados deben ingresar al sitio oficial «www.padron.gob.ar» (https://www.padron.gob.ar) y completar el número de DNI, el género y el distrito electoral correspondiente al domicilio registrado.

En esta instancia, el padrón provisorio no muestra la dirección de los electores.

La información disponible incluye el nombre y apellido, además de la sección y el circuito electoral asignados.

También permite que quienes votarán por primera vez comprueben si ya fueron incorporados al registro.

El período para presentar consultas y reclamos estará abierto hasta el 30 de noviembre.

Por eso, la Cámara Nacional Electoral recomendó revisar los datos con anticipación para detectar posibles errores u omisiones y solicitar las correcciones necesarias dentro del plazo establecido.Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 24 de octubre de 2027.

En esa jornada se elegirán presidente y vicepresidente para el período 2027-2031 y se renovarán 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.