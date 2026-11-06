Se recuperó un espacio público en el barrio La Gloria

El lugar funcionaba como punto de arrojo de residuos y ahora cuenta con juegos para las infancias y sectores destinados al encuentro y la recreación

El Municipio de Moreno, como parte de las políticas que impulsa la intendenta Mariel Fernández, recuperó un predio abandonado que funcionaba como punto de arrojo de residuos y lo transformó en un lugar para el uso y disfrute de la comunidad del barrio La Gloria en Moreno Norte.

El espacio, ubicado sobre la calle Fructuoso Rivera junto a la cañada del arroyo Las Catonas, cuenta ahora con juegos para las infancias y sectores destinados al encuentro y la recreación al aire libre.

Los trabajos incluyeron la limpieza del arroyo, el saneamiento del suelo para favorecer el crecimiento del pasto, la plantación de plantas nativas y el acondicionamiento general del lugar.

Se realizó una jornada para celebrar la recuperación del espacio público que estuvo encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Emmanuel Fernández, y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Daiana Anadón, junto a vecinas, vecinos y autoridades locales.

Asimismo, durante las tareas de limpieza se realizaron acciones de concientización casa por casa para promover el cuidado del espacio público y facilitar el control del correcto funcionamiento del servicio de recolección de residuos en la zona.

La iniciativa formó parte de las políticas del Gobierno local para recuperar espacios públicos, promover el cuidado del ambiente y generar nuevos lugares de integración comunitaria.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno