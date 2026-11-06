Se demolieron tres inmuebles donde se vendía droga en Paso del Rey

El hostigamiento constante al narcomenudeo forma parte de la política integral de seguridad que implementa la gestión de la intendenta Mariel Fernández

La intendenta Mariel Fernández y el secretario de Seguridad, Ismael Castro, acompañaron el operativo de demolición de tres inmuebles ubicados sobre Camino de la Ribera, en Paso del Rey, los cuales habían sido identificados como puntos de venta de estupefacientes.

La intervención respondió a la información aportada de forma anónima por vecinas y vecinos sobre la comercialización de drogas y otros delitos asociados a las redes de narcomenudeo.

Gracias al aporte de esta información, el Municipio presentó denuncias y trabajó en la investigación junto a la Fiscalía N°12 y el Ministerio de Seguridad provincial.

En el marco de esta causa, durante este año se realizaron tres allanamientos que permitieron la detención de tres hombres y el secuestro de cocaína, marihuana, dos armas de fuego, una réplica, municiones, balanzas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Al respecto, la intendenta Mariel Fernández expresó: “Es un procedimiento muy importante para evitar que vuelva a utilizarse como punto de venta, proteger a la comunidad y a las personas que están en consumo”, y destacó que “El hostigamiento constante al narcomenudeo forma parte de la política integral de seguridad que implementamos en Moreno.

También acompañamos a personas con consumos problemáticos y a jóvenes en conflicto con la ley penal, además de urbanizar los barrios y ofrecer una gran cantidad de propuestas educativas, culturales, deportivas y de formación laboral, entre otras acciones”.

Información útil:

Denuncias anónimas: Los aportes vecinales son fundamentales y se pueden realizar de manera 100 % anónima en secretariadeseguridad.moreno.gob.ar

Asistencia por personas atravesadas por el consumo: Si necesitas ayuda o acompañamiento, podés comunicarte al 0237- 4669122, al 1125903695 (mensaje) al 1139385056 Guardia las 24 horas ó visitar @casapueblomoreno en redes sociales.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno