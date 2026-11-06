La farmacia Odeón cumplió 100 años y fue declarada patrimonio histórico del partido de Moreno

El comercio comenzó a funcionar en la zona sur del casco céntrico y en los primeros años de la década del 30 se afincó en su actual ubicación, Bartolomé Mitre (Ruta 7) y avenida del Libertador. Fundada por Anselmo Odeón, hoy están al frente la 4º generación de la familia. Entrevista con Hernán Tulissi (director de Museos Municipales), Roberto Odeón (3º generación de la familia) y Marcelo Argentino (presidente de la comisión de Patrimonio Histórico). También compartimos las palabras de Ana Diez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Moreno.