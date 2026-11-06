La 35° Marcha del Orgullo se realizará este 7 de noviembre bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”

La movilización tendrá lugar este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y volverá a reunir a organizaciones, activistas y participantes.

Este año, la movilización tendrá un recorrido diferente debido al operativo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV. La concentración será en la avenida 9 de Julio, entre Sarmiento y avenida Belgrano, y la marcha partirá a las 16 hacia el Congreso de la Nación. La jornada comenzará a las 10 con la Feria del Orgullo.

La convocatoria será una nueva oportunidad para visibilizar los reclamos del colectivo LGBT y recordar las conquistas alcanzadas a lo largo de más de tres décadas.

La primera Marcha del Orgullo en Argentina se realizó el 2 de julio de 1992 y reunió a unas 300 personas. En aquel momento, muchos participantes utilizaron máscaras de cartón, pañuelos y anteojos para ocultar sus identidades por temor a perder sus empleos o sufrir persecución policial.

El recorrido fue desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera manifestación internacional del movimiento, realizada el 28 de junio de 1970 en Nueva York, al cumplirse un año de los disturbios de Stonewall, considerados un punto de inflexión para el movimiento moderno por los derechos de las personas LGBT.

Las primeras movilizaciones estuvieron marcadas por reclamos concretos: la inclusión de la orientación sexual en la Ley Antidiscriminatoria, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo y el fin de la persecución policial.

En 1994, bajo la consigna “Visibles para ser libres e iguales”, la convocatoria superó las mil personas y comenzó a dejar atrás el uso de máscaras.

En 1997 se estableció que la marcha se realizara el primer sábado de noviembre, en coincidencia con el mes en que se fundó Nuestro Mundo, en 1967, una de las organizaciones pioneras del movimiento de liberación homosexual en el país y América Latina.

A partir de entonces, la movilización incorporó camiones con música, expresiones artísticas y una convocatoria cada vez más numerosa.

Con el paso de los años, también se ampliaron las demandas. En 2001, entre los principales reclamos figuraban la unión civil, una ley antidiscriminatoria y el cupo laboral travesti.

En diciembre de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, que reconoció legalmente a las parejas del mismo sexo en la Ciudad de Buenos Aires.Uno de los momentos más importantes llegó en 2010, cuando la marcha celebró la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho.

En 2012, la aprobación de la Ley de Identidad de Género marcó otro avance fundamental, mientras que el reclamo por el cupo laboral travesti-trans ganó protagonismo.

En las ediciones siguientes, la movilización también estuvo atravesada por las denuncias contra la violencia institucional, la discriminación y los crímenes de odio.

En 2015, uno de los principales ejes fue el asesinato de la activista Diana Sacayán. Al año siguiente, la convocatoria superó por primera vez las 250.000 personas.

Entre 2017 y 2019, las consignas incorporaron reclamos vinculados con el movimiento feminista, la Educación Sexual Integral y la separación de la Iglesia y el Estado.

En 2020, debido a la pandemia de coronavirus, la marcha se realizó de manera virtual.

Al año siguiente volvió a las calles con una convocatoria multitudinaria y celebró, entre otros avances, el reconocimiento de las identidades no binarias en el DNI y el pasaporte.

Entre 2022 y 2025, las movilizaciones mantuvieron reclamos por la reglamentación de la Ley de VIH, la aparición con vida de Tehuel de la Torre, la defensa de los derechos conquistados y el acceso a medicamentos y tratamientos hormonales.

Este sábado, la 35ª edición volverá a reunir a miles de personas en una jornada de visibilidad, memoria y reivindicación de derechos.