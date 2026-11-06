Traficaban “Tusi”, la cocaína rosa: cuatro detenidos, entre ellos un DJ vinculado al cantante L-Gante

Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en la localidad de General Rodríguez, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en esa zona oeste del conurbano bonaerense.

La investigación, que incluyó varios allanamientos, derivó en el arresto de Tiziano Garandan Laihacar, alias “Tisi”, de estrecho vínculo con el cantante de cumbia. Además, fueron detenidos otros tres sujetos, mientras que otro logró escaparse.

Asimismo, durante los operativos se secuestraron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), por un valor estimado en casi 26 millones de pesos, y un arma de fuego, además de otros elementos de interés para la causa.

Los integrantes de la banda trabajaban bajo la modalidad de delivery y ofrecían las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste, según señalaron las autoridades policiales.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense. Además de Garandan, fue detenido Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado como el jefe de la banda. También fueron arrestados Martín Rodrigo Samarra, alias “Sama”, de 25 años, y Agostina Díaz, de 22.

La pesquisa comenzó el 23 de octubre, cuando el Dr. Ezequiel Freydier, uno de los titulares de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, encomendó a la división policial una serie de tareas para identificar a los integrantes de la banda y reconstruir su funcionamiento.

Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotos y otros elementos extraídos de teléfonos celulares. A esa información se sumaron tareas de vigilancia encubierta y registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Prieto lideraba la estructura, mientras que Samarra y otro sospechoso identificado como Orellana actuaban como colaboradores directos y se encargaban de abastecer de droga a una red de vendedores.

En ese último grupo, los investigadores identificaron a Díaz y Garandan, junto con otros dos sospechosos de apellidos Aguilera y Salvador.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Gabriel Castro autorizó ocho allanamientos en General Rodríguez, que se llevaron a cabo este miércoles y permitieron concretar las cuatro detenciones.

Sin embargo, uno de los sospechosos logró escapar. Según el parte policial, Orellana huyó por los fondos de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. La Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar dar con su paradero.