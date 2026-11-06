Visita del papa León XIV: la Ciudad desplegará más de 19.000 personas en el operativo de seguridad

El dispositivo se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá efectivos policiales, agentes de prevención, personal de tránsito, bomberos y equipos sanitarios.

El SAME contará con 28 ambulancias, dos hospitales móviles y un helicóptero equipado para realizar traslados de alta complejidad.

La Ciudad de Buenos Aires prepara un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria para acompañar las actividades que el papa León XIV realizará durante su visita a la Argentina.

El despliegue estará coordinado por la Policía de la Ciudad junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y contará con más de 19.000 personas de distintas áreas.El despliegue de seguridadSegún informaron las autoridades porteñas, el operativo incluirá a 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad.

De ese total, más de 15.000 policías estarán destinados a tareas de seguridad y patrullaje, con el apoyo de 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad.

También participarán 450 agentes de prevención, que brindarán orientación y asistencia a los participantes, y 150 agentes de tránsito de Seguridad, encargados de coordinar los cortes y desvíos.

En los sectores habilitados para el público habrá además 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 integrantes de Defensa Civil, preparados para intervenir ante cualquier necesidad de asistencia.

Por su parte, el área de Tránsito dispondrá de 2.041 agentes, distribuidos en siete dispositivos operativos y con 260 puestos de orientación y control en distintos puntos de la Ciudad.

El operativo sanitario del SAMEEl SAME tendrá un despliegue especial durante las actividades del Papa, en particular para la misa prevista frente al Monumento de los Españoles. Para esa jornada dispondrá de 28 ambulancias, distribuidas a lo largo de la avenida del Libertador y ubicadas aproximadamente cada 100 metros.

Además, se instalarán dos hospitales móviles: uno detrás del escenario ubicado en Libertador y Sarmiento y otro en el Campo Argentino de Polo, en la intersección de Libertador y Dorrego. Cada uno contará con 10 médicos, dos psicólogos y capacidad para atender hasta 20 pacientes en camillas, además de recibir consultas espontáneas.

En el Campo de Polo también estará estacionado un helicóptero equipado como terapia intensiva aérea, con un médico aeroevacuador.

El dispositivo incluirá una unidad coronaria y una unidad de oxigenación, además de una unidad táctica inteligente eléctrica, preparada para funcionar como un segundo centro de comando ante incidentes.

El SAME organizará la cobertura a ambos lados de la avenida del Libertador, ya que el recorrido del Pontífice por el centro de la traza impedirá cruzar de un sector al otro.

Las ambulancias estarán identificadas con números impares del lado de los bosques de Palermo y el Rosedal, y con números pares del lado de Cañitas e Imprenta.

En total, el operativo sanitario contará con 120 integrantes del SAME por jornada. También se incorporarán 10 médicos del Escuadrón de motos para facilitar la atención en medio de las concentraciones.

A su vez, una ambulancia con dos médicos acompañará de manera permanente los desplazamientos del Papa, incluso durante sus actividades en la provincia de Buenos Aires.

El equipo médico será siempre el mismo y permanecerá cerca del Pontífice cuando no esté en movimiento.

El dispositivo también contará con dos equipos de comunicaciones, ubicados en los hospitales móviles, para mantener la coordinación ante una eventual saturación de las señales de telefonía celular. Allí trabajarán coordinadores de terreno, encargados de articular la asistencia con los hospitales.

Por otra parte, médicos del SAME viajarán desde Uruguay en el avión que trasladará a León XIV y llevarán equipamiento para atender cualquier eventualidad durante el vuelo.

La Ciudad informó que este despliegue no afectará el funcionamiento habitual de los servicios de emergencias y que continuará disponible la atención de telemedicina a través del 107.

El cronograma de actividades

El operativo acompañará las principales actividades del Papa en la Ciudad.

El domingo 8 de noviembre llegará al Aeroparque Jorge Newbery y participará de un homenaje en plaza San Martín, previsto para las 17.

El lunes 9, a las 11.30, celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles.

El martes 10, a las 20.15, tendrá lugar el Encuentro con los Jóvenes.La última actividad del Pontífice en la Ciudad será el miércoles 11, a las 8, con una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Luego continuará su recorrido hacia Luján.

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