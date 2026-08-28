El gobernador Kicillof presentó el plan provincial de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño

Las iniciativas de gestión del riesgo alcanzan una inversión provincial de más de $2,3 billones; además, se anunció la creación de un ámbito para fortalecer la coordinación con los municipios.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la presentación del plan de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño, que totaliza una inversión provincial de más de $2,3 billones.

Fue junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y de Ambiente, Daniela Vilar.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: “Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte: por eso resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”.

“Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”, agregó.

La mesa interministerial estará integrada por los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía; y áreas como el OPISU, la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad y ABSA.

“Lamentablemente tenemos un presidente que niega el cambio climático y, al mismo tiempo, paraliza la obra pública y elimina herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”.

Además, Kicillof remarcó: “No solo no recibimos ningún tipo de acompañamiento, sino que el Gobierno nacional retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.

“Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”, concluyó.

Asimismo, Bianco afirmó: “La inversión total de los distintos organismos bonaerenses para dar respuesta a los posibles efectos adversos de este fenómeno alcanza los $2,3 billones”.

“Desde el Ministerio de Gobierno estamos llevando adelante el plan más ambicioso de los últimos tiempos en materia de destronque y dragado en las islas del delta para evitar un impacto mayor en las inundaciones y para asegurar el tránsito de las lanchas”, sostuvo.

Por su parte, Vilar explicó: “Los estudios científicos estiman en un 90% la posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia el final de la primavera y el comienzo del verano”.

“Estamos haciendo un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas porque la gestión del riesgo tiene que estar basada en la prevención: trabajamos con los municipios en diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria”, señaló la Ministra, e indicó: “Con la complejidad de no contar con una contraparte nacional, vamos a seguir sumando estaciones meteorológicas y entregando pluviómetros y elementos para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta en los distritos”.

En tanto, Katopodis manifestó: “La Provincia lleva adelante una histórica batería de trabajos hidráulicos acordados con cada uno de los municipios para afrontar estos acontecimientos”.

“Hemos puesto en común los planes de gestión con cada distrito y creamos un visor provincial de estaciones meteorológicas para que todos los jefes comunales sepan en tiempo real lo que ocurre en cada zona”, remarcó el ministro y añadió: “Estos esfuerzos son aún más grandes cuando tenemos un Gobierno nacional que incumple todas las responsabilidades y paraliza las obras de infraestructura social indispensables en todo el país”.

Por su parte, Alonso sostuvo: “Estamos llevando adelante un trabajo de alertas tempranas, monitoreos constantes con guardias de servicios y asesoramiento especial a cada uno de los distritos”.

“Contamos con un comando unificado del sistema de bomberos y de las fuerzas provinciales, y realizamos una histórica inversión para ampliación de equipamiento que nos permite contar con 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamiento rural”, añadió.Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Trabajo, Walter Correa; de Transporte, Martín Marinucci; y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el presidente de ABSA, Hugo Obed; el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; el presidente del directorio de la Autoridad del Agua Bonaerense, Damián Costamagna; el diputado provincial Mariano Cascallares; y más de 40 intendentes e intendentas bonaerenses.

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