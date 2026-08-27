General Rodríguez: Amenazó de muerte a su pareja con un revólver y fue detenido

Un hombre de 29 años fue detenido tras amenazar de muerte a su pareja con un arma de fuego de guerra. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio René Favaloro y tuvo como particularidad que la víctima se encontraba cumpliendo una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El dramático suceso comenzó tras un desesperado pedido de auxilio al sistema de emergencias que alertaba sobre una situación extrema de violencia en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Euclides y Sófocles.De inmediato, un móvil del Comando de Patrullas de General Rodríguez se desplazó al lugar. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, de 45 años.

La mujer, quien llevaba colocada una tobillera electrónica de monitoreo debido a una causa penal por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737), relató a los uniformados que minutos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja, con quien arrastra conflictos de larga data.Según la denuncia, el agresor de 29 años, la había arrinconado dentro de la finca y amenazado de muerte apuntándole directamente con un arma de fuego.

Ante el peligro inminente y con la autorización de la dueña de casa, los policías ingresaron rápidamente a la propiedad para resguardar la vida de la mujer. En el interior lograron reducir al hombre sin que lograra oponer resistencia.

Al realizarle el cacheo de seguridad entre sus prendas, los agentes secuestraron un peligroso elemento: un revólver calibre 32 mm con la marca y la numeración completamente suprimidas (limadas).

El arma se encontraba lista para disparar, cargada con seis cartuchos intactos en su tambor.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Rodríguez 1ª y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. El detenido enfrenta cargos graves bajo la carátula de «Amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego», agravado por el contexto de violencia de género.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez