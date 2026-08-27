Los sindicatos municipales del oeste exigen a Kicillof la conformación del Consejo del Salario

En la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) se realizó una reunión de la regional oeste de FeSiMuBo (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense) donde se evaluó un plan de lucha con el objetivo de exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires que convoque al Consejo del Salario, así de esta manera se equilibran los sueldos de los empleados municipales bonaerenses. Hay grandes diferencias entre lo que ganan los trabajadores en los distintos distritos. Los secretarios generales de los sindicatos locales denuncian que los salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Además, reclaman por la normalización del IPS y de IOMA. Entrevista con Marcelo Cosme, secretario del Interior de FeSiMuBo.