El Hospital de Moreno avanza en la incorporación de herramientas de Salud Digital

El establecimiento recibió la visita de equipos de la Dirección de Salud Digital y de la Dirección Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud bonaerense, en el marco de la implementación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar los procesos de admisión.

La iniciativa busca agilizar el ingreso, ordenar la circulación dentro del hospital y reducir los tiempos de espera, con el objetivo de brindar una atención más fluida y eficiente a la comunidad.

La incorporación de estas herramientas forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la atención hospitalaria.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega