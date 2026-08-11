Salud

El Hospital de Moreno avanza en la incorporación de herramientas de Salud Digital

Posted on by rodrigos
11
Ago

El establecimiento recibió la visita de equipos de la Dirección de Salud Digital y de la Dirección Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud bonaerense, en el marco de la implementación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar los procesos de admisión.

La iniciativa busca agilizar el ingreso, ordenar la circulación dentro del hospital y reducir los tiempos de espera, con el objetivo de brindar una atención más fluida y eficiente a la comunidad.

La incorporación de estas herramientas forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la atención hospitalaria.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega