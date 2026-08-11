El INCUCAI aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un protocolo para aplicar la técnica de Perfusión Regional Normotérmica en procesos de donación en asistolia controlada.

La medida, establecida mediante la Resolución N.º 275/2026, fija criterios comunes para implementar esta técnica en todo el país y establece pautas para la selección de donantes y receptores, las condiciones de aplicación y las responsabilidades de los equipos intervinientes.

La Perfusión Regional Normotérmica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal normal luego del fallecimiento del donante, mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo. Su utilización busca evitar el deterioro de los órganos y mejorar las posibilidades de trasplante.

El protocolo también contempla requisitos de capacitación y organización para las instituciones que implementen la técnica, además de medidas destinadas a garantizar la seguridad, trazabilidad y calidad del proceso.

La aprobación representa un nuevo paso para fortalecer la procuración y el trasplante de órganos en Argentina y ampliar progresivamente el uso de la donación en asistolia controlada.