Secuestraron una moto robada con un arma blanca y droga

Un operativo conjunto permitió secuestrar una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo y en la que también fueron hallados marihuana y un arma blanca.

El procedimiento se realizó este viernes alrededor de las 20:30, durante una recorrida por el barrio Bicentenario de General Rodríguez. Los efectivos observaron a un motociclista que descendió del rodado y, al advertir la presencia del personal, abandonó la moto y escapó del lugar.

Tras verificar el dominio de la motocicleta, marca Brava, se confirmó que contaba con un pedido de secuestro vigente. Durante la inspección del vehículo también se encontraron marihuana y un arma blanca.

Del operativo participaron efectivos policiales junto a integrantes de las secretarías de Seguridad e Inspección General, Comercio, Tránsito y Control Urbano.

Municipalidad de General Rodríguez