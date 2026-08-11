Fuerte choque entre un colectivo de La Perlita y un camión sobre Ruta 23: al menos cuatro heridos

El siniestro se produjo apenas pasadas las 6 de la mañana de este martes 11 de agosto. Un colectivo de Transportes La Perlita chocó contra el acoplado de un camión estacionado sobre Ruta 23, pasando los semáforos del cruce con Graham Bell, sentido a San Miguel. El impacto se produjo principalmente en el lado derecho del micro. Las fuentes consultadas indicaron que hubo al menos cuatro heridos, quienes fueron asistidos en el lugar. Quien se llevó la peor parte fue el chofer del transporte público de pasajeros. Habría perdido el conocimiento luego del golpe, aunque se habría recuperado rápidamente y sufrió lesiones de distinta consideración, sin riesgo de vida. Trabajó en el lugar personal de la secretaría de Tránsito de la municipalidad y del SAME. Se investigan las causas del siniestro. En la esquina habría cámaras de seguridad de la comuna. La circulación de vehículos ya está normalizada.

Imagen diurna gentileza de Fernando de La Perlita