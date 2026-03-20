El Hospital Mariano y Luciano de la Vega destacó la labor de las puericultoras en su día

En el marco del Día de la Puericultora, celebrado el pasado 17 de marzo, se realizó un encuentro institucional para reconocer el rol fundamental que estas profesionales desempeñan en la salud perinatal y el acompañamiento a las familias de Moreno.

El Hospital Provincial «Mariano y Luciano de la Vega» llevó a cabo una jornada de celebración y reconocimiento a las puericultoras, resaltando su tarea esencial en el proceso de lactancia y en los primeros momentos de la crianza.

El evento puso en valor cómo su intervención técnica y emocional fortalece el vínculo entre las familias y el sistema de salud pública.Bajo la coordinación de Claudia Elías, se destacó la importancia de la articulación entre el nosocomio y la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP).

Esta alianza estratégica, que se mantiene de forma sostenida, permite potenciar la atención integral en áreas sensibles de la institución.Formación y servicio en NeonatologíaDesde el año 2023, un convenio vigente entre el Hospital y la ACADP posibilita que puericultoras en formación realicen sus pasantías profesionales en servicios críticos como:Neonatología.Rooming-In (Internación conjunta).

Este esquema de trabajo conjunto no solo contribuye a la especialización de las profesionales, sino que garantiza un soporte constante para las madres y personas gestantes que transitan la etapa de internación en el establecimiento de Moreno.

Con este reconocimiento, el hospital —dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires— reafirma la importancia de la puericultura como un pilar fundamental en la promoción de la lactancia materna y la salud de la comunidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega