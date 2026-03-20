General Rodríguez: Emotivo reconocimiento a 60 enfermeras en el Concejo Deliberante

En el marco del Mes de la Mujer y la Memoria, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez fue el escenario de un homenaje a las trabajadoras de la salud. El intendente Mauro García encabezó el acto de entrega de diplomas.

El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez llevó a cabo una jornada de reconocimiento destinada a las enfermeras del distrito. El evento, que se inscribe dentro de las actividades por el Mes de la Mujer y la Memoria, tuvo como objetivo principal poner en valor la vocación y el compromiso diario de quienes sostienen el sistema de salud local.La ceremonia contó con la participación de las máximas autoridades municipales.

Junto al intendente Mauro García, estuvieron presentes la presidenta del HCD, Silvia Figueiras; la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván; y el secretario de Salud Pública, Gustavo Tummino.Reconocimiento a la trayectoria y el cuidadoDurante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de diplomas a 60 enfermeras de la ciudad.

Este gesto simbólico buscó resaltar la labor técnica y humana que estas profesionales desempeñan en el cuidado de los vecinos y vecinas, muchas veces en contextos de gran exigencia.

Desde el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política activa para visibilizar y jerarquizar a los trabajadores que son pilares fundamentales de la comunidad rodriguense.

Municipalidad de General Rodríguez