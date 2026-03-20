General Rodríguez: Inician el reacondicionamiento de los puestos policiales fijos en el distrito

La Municipalidad puso en marcha un plan de mejoras en la infraestructura de los puestos de control. El objetivo es optimizar el servicio de seguridad y fortalecer la presencia de las fuerzas en los barrios.

En el marco de las políticas de prevención que lleva adelante la Municipalidad de General Rodríguez, comenzaron los trabajos de puesta en valor y reacondicionamiento de los puestos fijos policiales distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

Las tareas se centran en la mejora de la infraestructura de estas unidades, buscando brindar un espacio más adecuado para el desempeño de las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, ofrecer una atención más eficiente y cercana a los vecinos que circulan por la zona.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas obras forman parte de un plan integral que busca jerarquizar los recursos destinados a la seguridad ciudadana.

La renovación de estos puestos permitirá una mayor operatividad en el control del territorio y una respuesta más ágil ante las necesidades de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez