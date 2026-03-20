Dos detenidos tras un asalto en una estación de servicio del centro de General Rodríguez

El hecho ocurrió durante la madrugada. La policía logró aprehender a los sospechosos a los pocos minutos, recuperando el dinero sustraído y secuestrando el arma utilizada en el robo.

En una rápida intervención policial realizada durante la madrugada, las fuerzas de seguridad de General Rodríguez detuvieron a dos hombres vinculados a un robo en una estación de servicio ubicada en la zona céntrica del distrito.

Los delincuentes habían abordado a un empleado del establecimiento para sustraerle la recaudación bajo amenaza. Tras el alerta, los efectivos iniciaron un operativo que permitió interceptar a los sospechosos a los pocos metros del lugar del hecho.

Elementos secuestrados y situación judicialDurante el procedimiento, el personal policial logró recuperar la totalidad del dinero en efectivo que había sido robado. Además, se procedió al secuestro de un arma blanca, la cual habría sido el elemento utilizado para amedrentar a la víctima.

Al momento de la identificación, se constató que uno de los aprehendidos contaba con un pedido de paradero activo por una causa previa.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10, bajo la carátula de robo. Desde el municipio destacaron que el éxito del operativo responde al fortalecimiento de las tareas de patrullaje preventivo en el casco urbano.

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