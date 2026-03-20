La Maternidad Estela de Carlotto fue sede de un nuevo encuentro de la Red Perinatal

Licenciados en Obstetricia de la Atención Primaria de la Salud (APS) se reunieron en la institución para coordinar estrategias de acompañamiento integral a personas gestantes. El objetivo central fue fortalecer el trabajo en red y la articulación entre los distintos niveles de atención.

En las instalaciones de la Maternidad Estela de Carlotto, se llevó a cabo una nueva jornada de intercambio de la Red Perinatal, destinada específicamente a profesionales de la obstetricia que se desempeñan en los centros de salud locales.

Este tipo de encuentros busca potenciar la construcción colectiva de protocolos y estrategias de cuidado, asegurando que el seguimiento de los embarazos sea continuo desde la salita del barrio hasta la atención en la Maternidad. La articulación entre los equipos de salud es considerada un pilar fundamental para garantizar una atención oportuna y de calidad para las familias del distrito.

Fortalecimiento del sistema de saludDurante la jornada, los profesionales pudieron consolidar vínculos y debatir sobre las mejores prácticas para el abordaje perinatal. Según destacaron desde la organización, estos espacios permiten:Optimizar la comunicación entre los equipos de APS y la Maternidad.

Unificar criterios para el acompañamiento de las personas gestantes.Garantizar la integralidad del servicio de salud pública.Con este tipo de iniciativas, la Maternidad Estela de Carlotto reafirma su rol como nodo central de la red de salud regional, promoviendo la actualización constante de sus recursos humanos.

Maternidad Estela de Carlotto