El Hospital Mariano y Luciano de la Vega realizó una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega llevó adelante una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, en la que participaron vecinos y trabajadores de la institución.

Durante el encuentro se compartieron distintas ofrendas, entre ellas frutas, legumbres, cereales, flores y plantas aromáticas, como parte de una jornada dedicada al bienestar, la memoria y la conexión comunitaria.

La ceremonia estuvo a cargo de Nelson Orellana, integrante de Moreno Sagrado, de la Dirección de Identidad Cultural, Folklore y Pueblos Originarios del Municipio de Moreno, quien acompañó y guió a los presentes durante la celebración.

La actividad permitió generar un espacio de encuentro y reconocimiento de las tradiciones y saberes de los pueblos originarios dentro de la comunidad hospitalaria.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega