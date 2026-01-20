El Hospital Posadas fortaleció en 2025 la procuración de órganos y tejidos, haciendo posible 37 trasplantes que salvaron y mejoraron vidas

En relación con el año anterior, esta actividad representó un incremento del 56%, convirtiendo a 2025 en uno de los años de mayor crecimiento de la donación desde la implementación del Programa Procurar.

En el marco de este Programa, impulsado por el INCUCAI y el Ministerio de Salud de la Nación, se conformó la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), dependiente de la Dirección General de Redes de Salud.

En el último año, en el Hospital Posadas se realizaron 46 procesos de procuración, de los cuales 6 fueron multiorgánicos y 3 correspondieron a donación en asistolia controlada. Gracias a este trabajo, 37 personas, que se encontraban en lista de espera, con edades entre los 2 a los 81 años, pudieron acceder a un trasplante.

Además, se llevó adelante por primera vez un proceso de asistolia controlada con perfusión hepática, lo que representa un avance significativo en el desarrollo de la actividad de procuración en el Hospital.

Estos resultados son posibles, en primer lugar, gracias a la solidaridad de los donantes y sus familias y reflejan el trabajo coordinado de los equipos del Hospital Posadas, la UHPROT y el Ministerio de Salud de la Nación.La integración de la procuración a la práctica cotidiana permite ampliar el acceso, optimizar los tiempos de espera y dar una respuesta más efectiva a la demanda de órganos y tejidos.Sin donación no hay trasplante, y cada proceso de procuración representa una oportunidad real de vida.

argentina.gob.ar