Un satélite argentino será parte de la misión espacial que vuelve a la Luna

En el marco del regreso de las misiones tripuladas a la Luna, la Argentina formará parte de la misión histórica Artemis II de la NASA mediante el microsatélite ATENEA, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), junto con instituciones y universidades nacionales.“Nuestra participación en esta misión fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”, expresó Darío Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La misión Artemis II será la primera en más de cinco décadas en orbitar la Luna con personas a bordo. Se trata de un vuelo de prueba de aproximadamente diez días, diseñado para validar los sistemas que permitirán futuras misiones humanas más complejas.

El lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de febrero de 2026, desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta fines de abril.

Qué es ATENEA

ATENEA es un CubeSat clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el lanzador más potente desarrollado por esa agencia hasta el momento.El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento.

El despliegue se hará, en la primera etapa de la misión, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que lo convierte en un récord para un satélite argentino.

El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, elevando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.Durante su misión, el microsatélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales ante el ambiente espacial, recopilar datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance para la exploración del espacio profundo.

Del desarrollo de ATENEA participaron CONAE, VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín(UNSAM).

La selección de ATENEA para esta misión de la NASA demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial, ya que los vuelos con personas a bordo exigen estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica. Esta participación consolida además la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.

argentina.gob.ar