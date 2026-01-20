Jornada de pileta en el Polideportivo Municipal de General Rodríguez

Jóvenes y adolescentes que asisten a la Casa Joven de Villa Vengochea participaron de una jornada recreativa en el Polideportivo Municipal, donde pudieron disfrutar de actividades acuáticas en un espacio de esparcimiento y convivencia.

La actividad se desarrolló con el acompañamiento permanente de los guardavidas del predio y el trabajo articulado de la Dirección de Juventudes, lo que permitió garantizar el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes participaron durante toda la jornada.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven la restitución y el ejercicio de derechos, fortaleciendo espacios de encuentro, inclusión y disfrute para las juventudes.

Municipalidad de General Rodríguez