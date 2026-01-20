Incendio en un depósito de Colectora Norte: Intenso operativo de los Bomberos de General Rodríguez

El jueves 15 de enero de 2026, a las 16:55, se recibió un aviso por un incendio en un depósito ubicado en Colectora Norte, kilómetro 46, y calle Amberes.

Al arribo al lugar, la dotación constató que se trataba de un depósito que contenía acopio de maderas y diversos materiales inflamables, el cual se encontraba incendiándose de manera generalizada.

Ante la situación, se procedió a equipar al personal con equipos de respiración autónoma, desplegar líneas de 38 mm y trabajar en el control de la propagación del incendio. Asimismo, se solicitó refuerzo de personal para las tareas operativas.

Durante el operativo se utilizó maquinaria pesada para la remoción de escombros, lo que permitió mejorar el acceso a los distintos focos ígneos.

Una vez controlado el fuego, se realizaron tareas de enfriamiento de la estructura y una revisión exhaustiva para detectar posibles focos de ignición remanentes.

El trabajo demandó un total de 2 horas y 45 minutos, con la participación de 28 componentes de los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez