El Hospital Posadas lidera en el país un tratamiento no invasivo de gastroenterología pediátrica

El Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Posadas alcanzó un hito médico al convertirse en pionero dentro de la Argentina en la implementación de la neuroestimulación sacra transcutánea en la población pediátrica.

Esta innovadora alternativa consiste en una técnica no invasiva diseñada para el tratamiento de la incontinencia fecal en niños y niñas, posicionando a la institución pública a la vanguardia de la investigación y la práctica médica especializada.

El impacto y la solidez de este avance clínico quedaron demostrados en un reciente estudio llevado adelante por los profesionales del hospital, cuyos resultados fueron seleccionados y publicados por el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN), reconocida a nivel internacional como una de las revistas científicas más prestigiosas y exigentes de la especialidad.

La investigación médica desarrollada en el establecimiento incluyó el seguimiento y evaluación de un total de 42 pacientes pediátricos que presentaban distintas patologías de base.

Los datos recolectados arrojaron conclusiones sumamente alentadoras para el ámbito de la salud infantil: el 57% de los niños evaluados logró alcanzar una continencia de carácter completo, mientras que un 26% de los pacientes consiguió una continencia parcial tras la aplicación del procedimiento.

Más allá de los objetivos principales trazados en el aparato digestivo, los profesionales observaron de forma complementaria mejoras significativas en cuadros de incontinencia urinaria en los pacientes tratados.

A lo largo de todo el proceso de evaluación, la neuroestimulación sacra transcutánea demostró ser una técnica totalmente segura, con una excelente tolerancia por parte de los niños y sin registrar ningún tipo de efecto adverso que resultara significativo.

Este logro internacional pone de manifiesto el compromiso, la dedicación constante y la marcada vocación científica que poseen los equipos de profesionales que integran el Hospital Posadas.

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