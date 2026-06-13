General Rodríguez: se lanzó el programa «Sembrando Comunidad» para impulsar huertas en comedores y merenderos

El intendente Mauro García y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, encabezaron el lanzamiento del programa municipal «Sembrando Comunidad».

Esta iniciativa local está diseñada específicamente para promover e impulsar la creación de huertas comunitarias en articulación con referentes de comedores y merenderos del distrito.

La propuesta es coordinada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Producción y Desarrollo, en un trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

A través de este esquema, el municipio busca fortalecer el trabajo comunitario en los diferentes barrios, cuidar el entorno ecológico y fomentar de forma activa la producción de alimentos saludables en las zonas vulnerables.

Municipalidad de General Rodríguez