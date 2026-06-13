Desarticularon un punto de drogas en el barrio Güemes: fueron capturados en plena operación

Tres hombres fueron detenidos durante un allanamiento realizado este jueves en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde las fuerzas de seguridad secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los aprehendidos fueron identificados como Federico Battellini Loyola, de 30 años; Rodolfo Ahumada, de 23; y Alexis Ayala, de 26. Todos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La investigación se había iniciado en enero de este año, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, orientadas a establecer la existencia de un punto de comercialización de estupefacientes, emplazado en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Alvarez.

A partir de distintas tareas investigativas y la recolección de pruebas, los investigadores lograron confirmar la actividad ilícita que se desarrollaba en el inmueble bajo sospecha. Con esos elementos, la Justicia autorizó la realización del allanamiento y la requisa del lugar.

Al concretarse el procedimiento, personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas irrumpió en la vivienda y encontró a tres hombres manipulando envoltorios de nylon compatibles con el fraccionamiento de drogas para su posterior venta.

Según se informó, uno de los sospechosos intentó escapar y agredió físicamente a los efectivos al advertir la presencia policial, aunque fue reducido tras ofrecer resistencia.

En tanto, otro de los involucrados extrajo un arma de fuego y adoptó una actitud amenazante hacia los agentes, desobedeciendo las órdenes impartidas, hasta que también fue reducido.

Durante el operativo se secuestraron 111 gramos de cocaína distribuidos en 242 envoltorios, 40 gramos de marihuana fraccionados en seis paquetes, tres revólveres, municiones, 196 mil pesos en efectivo y varios teléfonos celulares.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.