El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades por salarios y presupuesto operativo

Tras semanas de tensión y negociaciones, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un entendimiento para actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, además de garantizar las partidas destinadas a cubrir los gastos operativos de las casas de estudio. El acuerdo contempla un incremento salarial del 24,33% dividido en dos tramos (un ajuste en junio que impactará en el medio aguinaldo y otro en octubre) con el fin de compensar pérdidas acumuladas.

Asimismo, el pacto saldó otros dos ejes clave: un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y la asignación de $50 mil millones para los hospitales universitarios.

Desde el sector oficialista señalaron que el resultado permite cuidar las cuentas públicas dentro de los márgenes previstos para la mesa de negociación, confiando en que la urgencia presupuestaria facilitaría la firma del pacto.

Por su parte, las federaciones sindicales como FEDUN destacaron el ofrecimiento como un avance importante tras un extenso período de reclamos y movilizaciones, aunque aclararon que la lucha continuará hasta lograr la recuperación integral de los salarios.

Pese al entendimiento alcanzado en materia operativa y de haberes, los rectores advirtieron que la disputa global no está terminada y mantendrán las demandas judiciales ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario.