Estudiantes de la UNM lograron el 8º puesto en una competencia internacional sobre satélites

El equipo CanSat de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) alcanzó el 8° puesto en el Mundial de Tecnología Satelital organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidando una destacada participación internacional.

La competencia reunió a 137 equipos de 10 países y, en la instancia final, el grupo de la UNM logró posicionarse entre los 10 mejores de un total de 45 equipos participantes. El satélite del tamaño de una lata de gaseosa (de ahí la sigla en inglés Can (lata) y la reducción de la palabra satélite) pasó con éxito las distintas pruebas.

Juan Adolfo Isa, el rodriguense Juan Manuel Chimienti y la oriunda de Paso del Rey Rocío Salgado fueron los representantes que viajaron a México en nombre de la universidad y del equipo, integrado además por el docente Pedro Giuffrida; los graduados Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes Patricio Coto y Juan Pablo Luján.

Este viernes 4 de junio estuvieron en el evento por el Día Mundial del Medio Ambiente organizado por la carrera de Gestión Ambiental de la casa de altos estudios.