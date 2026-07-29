El Hospital Posadas promueve la concientización sobre la Enfermedad de Sjögren

La Enfermedad de Sjögren es una patología autoinmune crónica que afecta principalmente a las glándulas encargadas de producir lágrimas y saliva, provocando sequedad ocular y bucal. Además, puede manifestarse con fatiga, dolor articular y compromiso de otros órganos, como el pulmón, impactando en la vida cotidiana de quienes la atraviesan.

En el Hospital Posadas, un equipo interdisciplinario especializado trabaja en la atención integral de las personas con esta enfermedad, con profesionales en permanente actualización para brindar un abordaje personalizado y centrado en las necesidades de cada paciente.

El reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta médica son fundamentales para acceder a un diagnóstico oportuno, iniciar un tratamiento adecuado, prevenir posibles complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Desde la institución se reafirma el compromiso con la prevención, la concientización y el acompañamiento integral de las personas con Enfermedad de Sjögren, fortaleciendo una atención basada en el trabajo conjunto de distintas especialidades.

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