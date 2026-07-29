Estudiante de la UNM obtuvo una medalla de bronce en la Liga Mundial de Karate

Estudiante de la UNM logró una medalla de bronce en una competencia internacional de karateJoaquín Molina, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Moreno, obtuvo la Medalla de Bronce en la Liga Mundial – Karate One Series A, disputada en Guadalajara, México.

El torneo, realizado el pasado 18 de julio, reunió a destacados competidores de distintos países y tuvo al representante de la UNM entre los mejores exponentes de la disciplina.Con este resultado, Molina sumó un importante logro deportivo en una competencia de nivel internacional, destacando su preparación y desempeño en el karate.

Universidad Nacional de Moreno