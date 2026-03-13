El Hospital Sommer avanza en su proceso de reconversión y mejora de infraestructura

La Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Baldomero Sommer encabezó una reunión informativa estratégica con jefes de servicio, subrogantes y coordinaciones, para detallar los avances del ambicioso plan de reconversión hospitalaria que la institución está llevando adelante.

El encuentro fue liderado por el Director Ejecutivo, Dr. Germán Lizziero, quien estuvo acompañado por los referentes de las áreas de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, Facturación y Coordinación Técnica Administrativa.

Obras de infraestructura y refuncionalizaciónUno de los puntos centrales de la exposición fue el estado de las obras en los pabellones, un eje clave para la modernización del centro sanitario:

Pabellón 4: Ya se encuentra en proceso de refuncionalización edilicia.

Pabellones 5, 8 y 9: Se anunciaron los próximos trabajos de infraestructura para estas áreas.

Modernización administrativa y técnicaAdemás de las mejoras físicas, se informó sobre la implementación de nuevos lineamientos de gestión coordinados con la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

El proceso incluye:

Definición de nuevas estructuras de servicios.

Actualización de especificaciones técnicas para compras y contrataciones.

Implementación de nuevas plataformas digitales para el registro de facturación.

Esta transformación integral busca optimizar los recursos del hospital y elevar la calidad de atención para toda la comunidad, consolidando un modelo de gestión moderno y eficiente.

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