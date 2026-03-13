«Salud y Memoria»: Emotivo encuentro y radio abierta en la Maternidad Estela de Carlotto

Bajo el lema «Una historia, todas las historias», la Maternidad Estela de Carlotto fue sede de una jornada de reflexión y homenaje a 50 años del golpe cívico-militar.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reunió a referentes de derechos humanos, trabajadores de la salud y la comunidad en una radio abierta frente al edificio.

Voces por la Memoria

El encuentro contó con un panel de destacados participantes que compartieron testimonios y proyectos locales:

Miguel Santucho, referente de Abuelas de Plaza de Mayo.Andrés Cetrángolo, miembro de H.I.J.O.S. CABA.Hernán Navarro (IDUAR), quien presentó el proyecto “Las calles de Moreno tienen Memoria”.

Silvina Cansino, de la Coordinación General de Derechos Humanos de Moreno.Valentina Saucedo y Javier Pimienta, de la Comisión por la Memoria de Trujui.Sandra Simon, integrante de la Red Parientes.

Durante la jornada, se leyeron fragmentos de una carta de Mónica Freyre (hija del Dr. Rolo Freyre) y se reconstruyeron las historias de vida de trabajadores del ámbito de la salud desaparecidos en el distrito de Moreno y zonas aledañas durante la última dictadura.

Homenaje y compromiso

Como cierre del evento, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 50° aniversario del golpe, simbolizando el compromiso de la institución con los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.

La música estuvo presente a través de la banda local “Full Abuela”, integrada por un trabajador del servicio de Cuidadores Hospitalarios de la propia maternidad.

“Mantener viva la memoria es fundamental para sostener la garantía de derechos. Seguimos construyendo salud con identidad”, expresaron desde la organización.

Info Maternidad Estela de Carlotto