Delegación rodriguense participó de un torneo de atletismo en el marco del Día de la Mujer

Este fin de semana, la Escuela Municipal de Atletismo participó del primer torneo del año en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), celebrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.Más de 400 deportistas provenientes del AMBA y regiones de todo el país fueron parte de esta segunda jornada correspondiente al calendario 2026 de la Federación Atlética Metropolitana.

En ese marco, se disputaron más de 160 pruebas de pista y campo, destacándose el triunfo de la joven rodriguense Malena Bustamante en lanzamiento de jabalina, con una distancia de 36 metros y su tercer puesto en salto en alto, con un registro de 1,45 mts.

Asimismo, la delegación local se completó con las actuaciones de Nicolás Patron (6º puesto en lanzamiento de disco y 9º en salto en alto), Juani Brady (4º puesto en salto en alto), Morena Lartigau (4º lugar en lanzamiento de jabalina) y la sexta ubicación obtenida por Bianca Guzmán en lanzamiento de disco.

Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes Municipal, el municipio continúa fomentando el desarrollo de atletas locales en cada una de sus competencias, generando mejores condiciones de entrenamiento, seguimiento y estimulación.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez