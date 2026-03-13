Docentes universitarios anunciaron dos semanas completas de paro

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) confirmó que, tras lo resuelto en el Congreso de la CONADU Histórica, se llevará a cabo un plan de lucha que afectará las actividades en las universidades nacionales y sus escuelas dependientes durante dos semanas consecutivas.

La medida de fuerza responde al reclamo por la aplicación de la Ley 27.795 y el pago de la deuda salarial que mantiene el sector.

Cronograma de paros y movilizaciones

En conjunto con la CTA, se determinó el cese total de actividades para las siguientes fechas:Semana del 16 al 20 de marzo.Semana del 30 de marzo al 3 de abril.

Asimismo, los gremios docentes impulsarán una Marcha Nacional Universitaria, cuya fecha será coordinada próximamente, y realizarán una evaluación el miércoles 1 de abril para intensificar el plan de lucha en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

Agenda de lucha y memoria

En el marco de las resoluciones del Congreso, la docencia universitaria también convoca a las siguientes acciones:

Lunes 9 de marzo: Paro y movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reafirmando el compromiso con la perspectiva de género y los derechos laborales.

Semana del 24 de marzo: Acciones de lucha al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.Situación en la UNLu

Desde la comisión directiva de ADUNLu señalaron que en los próximos días se darán a conocer las modalidades específicas de participación y las acciones locales que se desarrollarán en las distintas sedes de la universidad.

«Continuaremos intensificando el plan de lucha si no hay respuesta a los reclamos», advirtieron desde la entidad sindical.

Prensa UNLu