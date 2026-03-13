La Provincia de Buenos Aires concentra el 60% de los femicidios del país en lo que va de 2026

El más reciente informe del Observatorio Mumalá arroja cifras alarmantes sobre la violencia de género en Argentina durante los primeros meses del año. Según el relevamiento, se han registrado 36 femicidios a nivel nacional, de los cuales 21 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 60% del total de casos mortales en el país.

Cifras que alarman

El reporte destaca que la violencia extrema no se limita a los casos consumados. En este breve período de 2026, se contabilizaron 172 intentos de femicidio, evidenciando una situación crítica en materia de seguridad para las mujeres.

El impacto social de estos crímenes se refleja también en las víctimas indirectas: producto de los casos mortales analizados en el informe, 24 niños, niñas y adolescentes han quedado sin madre.

Perfil de las víctimas y victimarios

Un dato que resalta el observatorio es la edad de los involucrados, notando una tendencia hacia víctimas cada vez más jóvenes:

Edad promedio de las víctimas: 35 años.

Edad promedio de los victimarios: 41 años.Tipología de los casos

El informe desglosa la naturaleza de las muertes violentas de la siguiente manera:

32 femicidios directos.

2 femicidios vinculados.

1 caso vinculado al narcotráfico.

1 travesticidio.

«Es preocupante la cifra. Una sola provincia se lleva el 60% de los casos mortales», señala el informe del Observatorio Mumalá, poniendo el foco en la urgencia de políticas públicas efectivas en el territorio bonaerense.