El Hospital Sommer reconoció la trayectoria de la Dra. Tatiana Izrastzoff

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer felicita a la Dra. Tatiana Izrastzoff con motivo de su jubilación, destacando su extensa y comprometida labor profesional al servicio de la salud pública.

La Dra. Izrastzoff es médica, especialista en Medicina Crítica y Emergentología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a esta institución en el año 2001 como médica de la Unidad de Terapia Intensiva, área en la que comenzó a construir una sólida trayectoria marcada por el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio.

En 2011 asumió la Jefatura del área de Emergencias, función que desempeñó hasta la finalización de la pandemia, cumpliendo un rol fundamental durante uno de los períodos más desafiantes para el sistema de salud y para el hospital en particular.Posteriormente, continuó su labor como Jefa de Consultorios Externos y de la Oficina de Acceso a la Salud, espacios desde los cuales trabajó activamente para garantizar una atención accesible, integral y de calidad para las y los pacientes.El equipo de salud del Hospital Sommer, junto a compañeros, amigos y pacientes, agradece profundamente su dedicación, profesionalismo y calidad humana, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida, con el reconocimiento y el afecto de toda la comunidad hospitalaria.

Hospital Sommer