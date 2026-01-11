Homenaje al Padre Guillermo Krause con la entronización de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Se realizó la misa y entronización de la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en un emotivo homenaje al Padre Guillermo Krause, primer párroco de la comunidad.

El encuentro fue una oportunidad para recordar y agradecer su legado, que permanece vivo en la memoria y el corazón de quienes forman parte de esta parroquia.

Su presencia y compromiso continúan acompañando a la comunidad, reafirmando los valores de fe, cercanía y servicio que marcaron su camino pastoral.

