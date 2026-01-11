El Hospital Posadas inauguró una nueva sala de Mamografía con equipamiento renovado

El Hospital Posadas cuenta con una nueva sala de Mamografía, especialmente acondicionada para la incorporación de un nuevo mamógrafo. Este equipamiento permite realizar estudios más precisos y fortalece la detección temprana del cáncer de mama.

La puesta en funcionamiento de este nuevo espacio forma parte de un plan integral de obras que se está llevando adelante con el objetivo de optimizar la atención, mejorar las condiciones para las y los pacientes y acompañar el trabajo del equipo de salud.

Desde el Hospital Posadas se reafirma el compromiso de seguir invirtiendo en salud, entendiendo que la prevención y la calidad de atención son pilares fundamentales para el cuidado de la comunidad.

Hospital Posadas