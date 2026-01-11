Esclarecen un homicidio en Barrio Matera de Merlo tras un trabajo de investigación municipal

El Municipio de Merlo continúa trabajando de manera activa en cada hecho delictivo hasta su esclarecimiento.

En este marco, y a partir de un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad municipales, se logró esclarecer un homicidio ocurrido en el Barrio Matera.

Como resultado de los allanamientos realizados, fueron detenidos Dylan Damián Romero y Axel Michael Romero, quienes quedaron imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir trabajando de forma articulada con las fuerzas de seguridad para avanzar en la prevención y esclarecimiento de los hechos que afectan a la comunidad.

Municipalidad de Merlo