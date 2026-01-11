El Mercado Municipal Cuartel V cuenta con productos de calidad a precios accesibles

Funciona de lunes a domingos y ofrece descuentos del 40% con Cuenta DNI_

El Municipio de Moreno continúa ofreciendo una amplia variedad de productos de calidad a precios accesibles en el Mercado Municipal Cuartel V, ubicado en Derqui 6238, entre La Música y El Teatro, en la localidad de Cuartel V. Un espacio totalmente renovado para el desarrollo económico local, que además brinda una propuesta integral para las vecinas y vecinos de todas las localidades del distrito.

En el lugar, abierto de lunes a sábados de 8 a 16 horas y los domingos de 9 a 13 horas, se puede acceder a carnicería, pollería, fiambres y lácteos, verdulería, panificados y productos de almacén, concentrando variedad y calidad en un mismo espacio. Asimismo, el predio cuenta con estacionamiento y una zona de juegos, pensada para el disfrute de las familias que visitan el mercado.

El mercado también dispone de un sector ferial, donde trabajadoras y trabajadores de la economía popular ofrecen una amplia variedad de productos textiles, plantas y artículos para el hogar, fortaleciendo el entramado productivo local y la economía de cercanía.

Reinaugurado recientemente, El Mercado ofrece importantes beneficios para el cuidado del bolsillo, como el 40% de descuento mediante la aplicación Cuenta DNI, con tope semanal, y precios pensados para facilitar el acceso a productos esenciales, recibiendo a consumidoras y consumidores de todo Moreno.

De esta manera, el Estado municipal acompaña la actividad comercial local, impulsa la economía de cercanía y acerca a la comunidad un espacio moderno y renovado, que combina calidad, variedad y precios accesibles.Para conocer las ofertas semanales y las novedades del mercado, se puede seguir la cuenta de Instagram @mercadomunicipalcuartelv.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno