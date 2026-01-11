Viajar en auto durante las vacaciones: controles esenciales antes de salir

Con la temporada de vacaciones ya en marcha, cada vez más personas eligen viajar en auto y recorrer largas distancias, tanto dentro del país como hacia destinos internacionales. Para hacerlo de manera segura, especialistas recomiendan realizar una serie de controles básicos antes de emprender el viaje.

El Automóvil Club Argentino (ACA), a través de sus mecánicos de auxilio, elaboró una lista de verificaciones esenciales que permiten reducir riesgos y evitar inconvenientes mecánicos durante el trayecto.La revisión general del vehículo debe contemplar el estado de los frenos y su líquido, el nivel de aceite del motor, el líquido refrigerante y el sistema de dirección. En ese sentido, el mecánico de auxilio del ACA, Laureano Pérsico, recordó que el cambio de aceite y filtros debe realizarse cada 10 mil kilómetros o una vez al año. “Si el vehículo tiene 8 mil kilómetros y se van a recorrer otros 2 mil en ruta, lo recomendable es hacer el service antes del viaje, para evitar que el aceite pierda sus propiedades”, explicó.También es importante controlar que no existan pérdidas de fluidos y verificar el estado de la batería mediante un probador. A esto se suma la revisión del agua del limpiaparabrisas y el buen funcionamiento de las escobillas, elementos fundamentales para una correcta visibilidad.

Otro punto clave son los neumáticos. Se aconseja verificar la presión de todas las ruedas, incluida la de auxilio, y controlar que el dibujo tenga la profundidad adecuada para garantizar estabilidad y adherencia. Además, se puede chequear la fecha de fabricación, que figura en cada neumático, y en el caso de vehículos 0 km, considerar el tiempo que el auto estuvo detenido antes de salir a circulación, ya que eso puede afectar su forma.

El sistema de iluminación también debe funcionar en su totalidad: luces bajas y altas, de giro, de freno y balizas. Una lámpara quemada no solo implica un riesgo en la ruta, sino que también puede derivar en sanciones durante controles viales.Entre los elementos obligatorios de seguridad, se destaca el matafuego con carga vigente y la señalización reflectante, ya sea mediante balizas portátiles o triángulos reflectantes.

Asimismo, se recomienda planificar el recorrido con anticipación, informarse sobre el estado de las rutas y consultar el pronóstico del tiempo. Salir con tiempo suficiente contribuye a una conducción más tranquila y reduce la necesidad de maniobras peligrosas.Contar con un servicio de auxilio mecánico en ruta también es fundamental para resolver imprevistos como fallas eléctricas, problemas con neumáticos o baterías descargadas de forma rápida y segura.

En caso de tener que cambiar una rueda, el especialista indicó que el primer paso es ubicar correctamente el crique en el punto señalado por el fabricante, generalmente en el zócalo del vehículo, a unos 15 o 20 centímetros de la punta, donde la estructura está reforzada. Luego, se deben aflojar las tuercas, prestando atención a la tuerca de seguridad, y al finalizar, asegurarse de que todas queden firmemente ajustadas.

Por último, se aconseja evitar el exceso de equipaje. Una carga excesiva o mal distribuida no solo reduce la comodidad durante el viaje, sino que también puede afectar el comportamiento del vehículo. Distribuir el peso de manera equilibrada y evitar objetos sueltos dentro del habitáculo ayuda a mejorar la seguridad en ruta.