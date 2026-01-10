Los Reyes Magos recorrieron General Rodríguez junto a los Bomberos

El día martes se realizó la tradicional recorrida de los Reyes Magos, acompañados por los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, llevando alegría a los más chicos de la comunidad.

Agradecemos a todos los niños y a las familias que se acercaron a recibir sus bolsitas con golosinas, compartiendo un momento lleno de sonrisas y emoción.También queremos destacar y agradecer a todo el personal que colaboró tanto en el armado de las bolsitas como durante la recorrida, brindando su ayuda para que todo se desarrollara de la mejor manera.

Esta actividad fue posible gracias al compromiso y la solidaridad de vecinos, comercios y empresas que acercaron sus donaciones, haciendo posible que cada niño que se acercó pudiera recibir su regalo.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez