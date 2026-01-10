Potenciando el fútbol juvenil en General Rodríguez

En la jornada de ayer, el Polideportivo Juan Ávila fue escenario de dos encuentros amistosos de carácter evaluativo entre los clubes Independiente y Argentinos Juniors, correspondientes a las categorías 2010 y 2011.

Estas jornadas deportivas tuvieron como objetivo principal brindar rodaje y experiencia a jóvenes futbolistas, además de generar un espacio de intercambio entre instituciones con una fuerte trayectoria en el fútbol formativo.Los encuentros representan el primer acercamiento para comenzar a trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento del fútbol 11 juvenil en nuestra ciudad, promoviendo el desarrollo deportivo, el crecimiento integral de las y los jugadores, y la construcción de vínculos que permitan futuras acciones colaborativas.

Desde el Municipio se continúa apostando al deporte como herramienta de inclusión, formación y oportunidades para las juventudes, acompañando iniciativas que potencien el talento local y fomenten valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Municipalidad de General Rodríguez