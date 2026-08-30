El Hospital Vicente López y Planes implementa la Historia de Salud Integrada

El establecimiento puso en marcha la Historia de Salud Integrada en pediatría y guardia, una herramienta que busca mejorar el seguimiento de los pacientes y el intercambio de información entre los distintos niveles de atención.

El Hospital Vicente López y Planes comenzó a implementar la Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema digital destinado a optimizar el registro y seguimiento de la atención médica.

La primera etapa se desarrolla en los consultorios externos de pediatría y en la guardia médica, en coincidencia con el período de mayor demanda por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).La incorporación de esta herramienta permitirá contar con información clínica organizada y disponible para los profesionales que intervienen en la atención de cada paciente.

De esta manera, se busca favorecer la continuidad de los cuidados y reducir la fragmentación del seguimiento.Uno de los principales beneficios será la posibilidad de compartir información con profesionales de los Centros de Atención Primaria de la Salud que también utilizan el sistema, facilitando la articulación entre los distintos niveles del sistema sanitario.

La implementación fue posible a partir de un convenio entre el Hospital Vicente López y Planes y el Banco Mundial, que permitió incorporar computadoras y otros equipos necesarios para poner en funcionamiento la herramienta.

Desde el establecimiento destacaron que la digitalización contribuirá a mejorar la organización de la atención, la comunicación entre los equipos de salud y la trazabilidad de la información de cada paciente.

Hospital Interzonal Vicente López y Planes